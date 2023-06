Stiri pe aceeasi tema

- Maine,2592 de elevi vor susține probele scrise ale examenului național de BACALAUREAT in județul Dambovița, sesiunea iunie – iulie 2023 The post Maine,2592 de elevi vor susține probele scrise ale examenului național de BACALAUREAT in județul Dambovița, sesiunea iunie – iulie 2023 first appeared on Partener…

- In curand incepe mult așteptatul examen național de bacalaureat. In acest an, examenul se desfasoara in conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.242/2022 și ale Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat – 2011, care a fost aprobata prin ordinul ministrului…

- Ministerul Educatiei a decis, marti seara, prelungirea perioadei in care se pot incheia mediile elevilor din clasele a XII-a, XIII-a si de la seral. Astfel, situatia scolara trebuie finalizata pana in 9 iunie, nu pana in 2 iunie cum era pana acum. De asemenea, se prelungeste pana in 9 iunie perioada…

- BACALAUREAT 2023: Calendarul examenului a fost modificat. Cand se vor face inscrierile Ministerul Educației a publicat in Monitorul Oficial un ordin prin care a modificat Calendarul examenului de Bacalaureat 2023. Perioada in care elevii de clasa a XII-a se pot inscrie la examenul de Bacalaureat 2023…

- Elevii claselor a XII-a si a XIII-a sustin, miercuri, 29 martie 2023, proba la alegere a profilului si specializarii in cadrul simularii examenului de Bacalaureat, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate pe edu.ro.

- Astazi, 27 martie, s a desfasurat simularea probei scrise de Limba si literatura romana din cadrul examenului national de bacalaureat 2023.Conform datelor transmise inspectoratele scolare judetene ora de referinta: 14:00 , la aceasta proba au fost prezenti 119.614 elevi din totalul celor peste 147.000…

- Luni, 27 martie, au inceput probele din cadrul simularii examenului national de Bacalaureat, anul scolar 2022 2023.Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8.30, iar probele au inceput la ora 9.00.Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, incepand din momentul in care…

- Astazi, 27 martie, incep probele din cadrul simularii examenului național de Bacalaureat, anul școlar 2022-2023. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8.30, probele urmand sa inceapa la ora 9.00. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, incepand din momentul in care…