- Absolvenții clasei a XII-a susțin luni, 26 iunie, examenul la limba și literatura romana la Bacalaureat 2023. Este prima proba scrisa din cadrul Bac 2023.Examenul testeaza competențele absolvenților de liceu in domeniul literaturii romane, al gramaticii și abilitațile de exprimare și argumentare. De…

