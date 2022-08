Stiri pe aceeasi tema

- Examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea de toamna august-septembrie, incepe marți, 16 august, cu proba scrisa la Limba romana, la care vor participa aproape 35.000 de candidați. Potrivit datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, aproape doua treimi dintre cei inscriși la Bac 2022 sesiunea…

- La ce ora incep probele de Matematica și istorie de la examenul de Bacalaureat 2022. Astazi, elevii de liceu susțin cea de a doua proba scrisa de la examenul de Bacalaureat 2022. Este vorba despre proba obligatorie a profilului, adica cea la Matematica sau la Istorie, in funcție de profilul real sau…

- La proba scrisa E.a) a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022 au fost prezenți 1720 de candidați din totalul de 1746 de elevi inscriși. Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de catre Centrul Național de Politici și Evaluare in…

- Astazi s-a incheiat Evaluarea Naționala pentru absolvenții claselor a VIII-a, cu proba scrisa la Limba materna. In Bistrița-Nasaud 64 de elevi au susținut examenul in limba maghiara, iar 18 elevi – la germana. Examenul de Evaluare Naționala s-a incheiat astazi, cu proba scrisa la limba materna. In Bistrița-Nasaud…

- 126.454 de absolvenți de liceu s-au inscris pentru probele la Bacalaureat 2022, sesiunea de vara, numarul fiind in scadere fața de anul trecut, cand s-au inscris 133.633 de candidați, dar și fața de 2020, cand au fost 155.639 de candidați. Examenul de Bac 2022 incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare…

- 126.454 de absolvenți de liceu s-au inscris pentru probele la Bacalaureat 2022, sesiunea de vara, numarul fiind in scadere fața de anul trecut, cand s-au inscris 133.633 de candidați, dar și fața de 2020, cand au fost 155.639 de candidați. Examenul de Bac 2022 incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare…

- 126.454 de absolvenți de liceu, 111.329 din promoția curenta și 15.125 din seriile anterioare, s-au inscris pentru probele la Bacalaureat 2022, sesiunea de vara, numarul fiind similar celui de anul trecut. Examenul de Bac 2022 incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor. „Nu este permis…

- Au inceput inscrierile pentru Examenul de Bacalaureat și in județul Gorj. Elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, se pot inscrie in perioada 23-27 mai, conform procedurii comunicate de Ministerul Educației catre inspectoratele școlare. In județul Gorj sunt 3.315 absolvenți…