- BAC 2022, sesiunea de toamna. La ce ora incepe proba de Limba și literatura romana. A inceput sesiunea de toamna a BAC 2022. Accesul candidaților in centrul de examen la probele scrise se face in intervalul 7:30 – 8:30, iar timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de 3 ore pentru fiecare…

- Inscrierile la sesiunea de toamna a examenului național de Bacalaureat 2022 se face in perioada 18-25 iulie pentru sesiunea august-septembrie 2022, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. In perioada amintita comisiile de bacalaureat din fiecare unitate de invațamant vor centraliza informațiile…

- Examenul Național de Bacalaureat 2022 incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, programate in intervalul 6-16 iunie. Probele de evaluare a competențelor se vor susține astfel: 6-8 iunie: Proba A – evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana; 8-9 iunie:…

- Conform calendarului oficial publicat de Ministerul Educației, in aceasta saptamana se fac inscrierile la examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie–iulie 2022. Potrivit calendarului mai sus amintit, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala are loc in perioada 6-8 iunie, iar evaluarea competențelor…

- Au inceput inscrierile pentru Examenul de Bacalaureat și in județul Gorj. Elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, se pot inscrie in perioada 23-27 mai, conform procedurii comunicate de Ministerul Educației catre inspectoratele școlare. In județul Gorj sunt 3.315 absolvenți…

- Incepand de luni, 23 mai, elevii de clasa a XII-a se pot inscrie la examenul de Bacalaureat 2022. Potrivit calendarului official perioada de inscriere se incheie pe 27 mai. Elevii care au luat premii la olimpiadele si la concursurile interne si internationale recunoscute de Ministerul Educatiei pot…

- Inscrierile la examenul de Bacalaureat 2022 incep oficial astazi. Elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, se pot inscrie in perioada 23-27 mai. Prima proba, cea orala, la Limba romana, va avea loc in 6 iunie, iar ultima proba a examenului de Bacalaureat 2022 va fi in 22…

- Social Incepe inscrierea la Bacalaureat 2022 mai 20, 2022 09:36 In perioada 23 – 27 mai 2022 se desfașoara procesul de inscriere la examenul de Bacalaureat 2022 pentru elevii de clasa a XII-a. Sesiunea iunie – iulie 2022 a examenului național are urmatorul calendar: 23 – 27 mai 2022: inscrierea candidaților…