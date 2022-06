Stiri pe aceeasi tema

- Examenul național de bacalaureat 2022 (prima sesiune) incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, programate in intervalul 6 – 16 iunie. Conform datelor inregistrate și transmise de comisiile județene/comisia ISMB de organizare a examenului de bacalaureat , 126.454 de absolvenți de…

