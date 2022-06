Stiri pe aceeasi tema

- Adrianei Iliescu, in varsta de 84 de ani a intrat in atenția presei in 2005, dupa ce a devenit cea mai batrana mama din Romania. De atunci au trecut 17 ani, iar fiica ei, Eliza, tocmai a absolvit liceul și se bucura de rezultate deosebite la invațatura.

- Joi, 30 iunie, șoferii romani sunt așteptați sa iasa in benzinarii pentru a protesta fața de scumpirea carburantului. „Proteste in toata țara contra prețului carburantului! E timpul sa facem ceva! Ieșiti in strada, blocați pompele. Este imposibil și inadmisibil ca intr-o țara ca Romania prețul carburantului…

- CARAS-SEVERIN – Elevii romani au inceput susținerea probelor pentru examenul de bacalaureat, insa din nefericire s-a constatat faptul ca in acest an peste 40.000 de elevi nu s-au inscris pentru a susține examenul! Deputatul carasean este dezamagit de faptul ca mulți dintre acești copii au renunțat la…

- Gica Popescu (54 de ani) și Basarab Panduru (51 de ani) cer pe un ton vehement schimbarea criteriilor pe baza carora se face selecția la echipa naționala, dupa Muntenegru - Romania 2-0. Partidele Bosnia - Romania (7 iunie) și Romania - Finlanda (11 iunie) vor fi transmise de Antena 1;Meciul retur cu…

- „Pentru mine, ca roman american, este un eveniment deosebit de important venirea doamnei Biden la București și este un alt exemplu ca romanii iși acorda o mare atenție, un mare respect și este o oportunitate formidabila pentru țara noastra de a ieși in fața, de a se etala și de a deveni mai relevanta…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat vineri, la Timisoara, ca in Romania nu avem de ce sa ne temem despre perspectiva unei crize alimentare, iar in tara noastra se poate vorbi insa despre o risipa alimentara, din moment ce anul trecut s-au aruncat la gunoi peste 2 milioane de tone de…

- Experții din energie spun ca, așa cum a fost creat proiectul legii Offshore, de exploatare a gazelor din Marea Neagra, noi, consumatorii de rand, nu vom simți absolut nimic, pentru ca prețurile la gaze nu se vor micșora. Experții solicita politicienilor sa reciteasca proiectul de lege și sa-l modifice.…

- Studiu: Romania este zona de risc pentru bolile transmise de capușe, la om. Ce facem in cazul unei mușcaturi Conform cercetarilor realizate in cadrul inițiativei Protect Our Future Too, 78% dintre medicii veterinari europeni considera ca schimbarile climatice au dus la o creștere a numarului de paraziți,…