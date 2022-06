Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2022 s-au incheiat miercuri odata cu proba la alegere a profilului, dar emoțiile pentru absolvenții de liceu continua pana la afișarea rezultatelor. Luni, 27 iunie, pana la ora 12.00, pe site-ul bacalaureat.edu.ro și la afișierele școlilor in care au dat examenul vor fi afișate primele rezultate de la BAC […] The post BACALAUREAT 2022. Cand vor fi afișate REZULTATELE la Bacalaureat first appeared on Ziarul National .