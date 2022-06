Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat marti ca, in premiera, lucrarile elevilor din Dambovita care au participat la examenul de Evaluare Nationala au fost scanate, iar evaluarea va putea fi facuta digital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerului Educației a demarat un proiect pilot prin care intenționeaza sa digitalizeze corectarea lucrarilor de la clasele a VIII-a și a XII-a in toata țara. Inițiativa face parte din planul ministrului Sorin Cimpeanu de a reforma sistemul de invațamant din Romania.

- Ministerului Educației a demarat un proiect pilot prin care intenționeaza sa digitalizeze corectarea lucrarilor de la clasele a VIII-a și a XII-a in toata țara. Inițiativa face parte din planul ministrului Sorin Cimpeanu de a reforma sistemul de invațamant din Romania.

- Bacalaureat 2022. Peste 1.500 de elevi s-au inscris anul acesta pentru sustinerea examenului de Bacalaureat. In judetul Calarasi, Ministerul Educatiei a aprobat sase centre de examen si un centru zonal de evaluare.

- Judetele Dambovita si Calarasi vor fi locatii pilot pentru testarea unui sistem nou de corectura a lucrarilor nationale - Evaluare Nationala, respectiv Bacalaureat. Vorbim de o corectura la distanta, un fel de corectare digitalizata, prin care profesorii din cele doua judete scaneaza si incarca intr-un…

- Anul acesta, Ministerul Educatiei face un experiment si va corecta digital lucrarile in doua judete din tara: in Calarasi - Bacalaureatul, iar in Dambovita - Evaluarea Nationala. Examenul corectat digital nu ii va afecta in niciun fel de elevi. Din contra, acestia considera ca vor fi reduse suspiciunile…

- Sorin Cimpeanu: Diferența dintre cunoștințe și competențe Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (20 mai, ora 12:05) - "Probleme la zi" - Realizator: Alexandra Andon Realizator: Buna ziua și bun gasit tuturor!…

- Ministerul Educatiei a publicat baremul de evaluare si notare a lucrarilor elevilor la proba obligatorie a profilului de la simularea de Bacalaureat 2022. Pe baza acestui barem profesorii vor nota lucrarile elevilor.