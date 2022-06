BACALAUREAT 2022: Astăzi, proba orală la Română. Reguli la examen, modele de subiecte, calendar BACALAUREAT 2022: Astazi, proba orala la Romana. Reguli la examen, modele de subiecte, calendar Prima proba a examenului de Bacalaureat 2022 este astazi, 6 iunie. Este vorba despre proba A (evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana). Vezi și BACALAUREAT 2022: Modele de subiecte, teste de antrenament și bareme din ultimii ani. Matematica, Romana, Istorie, Fizica, Anatomie și celelalte discipline Potrivit procedurii de examen, imediat dupa susținerea […] Citește BACALAUREAT 2022: Astazi, proba orala la Romana. Reguli la examen, modele de subiecte, calendar in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

