Bacalaureat 2022: Astăzi, încep probele de evaluare a competenţelor Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2022 incepe astazi, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor. Prima proba a examenului de Bacalaureat 2022 este astazi, 6 iunie. Este vorba despre proba A (evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana). La nivel național, peste 126.000 de absolventi de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie – iulie, potrivit Agerpres . Potrivit Inspectoratului Școlar al Județului (IȘJ) Brașov, din cei 3.137 de candidați inscriși pentru a susține examenul național de Bacalaureat…

