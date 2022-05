Bacalaureat 2022: Astăzi încep înscrierile! Acte necesare și calendarul examenului Inscrierile la examenul de Bacalaureat 2022 incep oficial astazi. Elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, se pot inscrie in perioada 23-27 mai. Prima proba, cea orala, la Limba romana, va avea loc in 6 iunie, iar ultima proba a examenului de Bacalaureat 2022 va fi in 22 iunie, respectiv 23 iunie pentru elevii care susțin examenul la limba materna. Primele rezultate la Bacalaureat 2022, inaintea soluționarii contestațiilor, vor fi afișate in 27 iunie, iar rezultatele finale, in 1 iulie. Schimbari majore in Educație. Sunt vizate clasele a V, a IX-a si Bacalaureatul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

