Stiri pe aceeasi tema

- Trei elevi din Argeș au fost eliminați de la porba scrisa de Bacalaureat, la Limba și Literatura Romana. ISJ Argeș transmite: La prima proba scrisa (limba și literatura romana) a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022, in județul Argeș au fost prezenți 2696 candidați de la…

- Absolvenții de clasa a XII-a susțin astazi proba scrisa la limba și literatura romana. La probele scrise ale examenului de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022s-au inscris 4.944 de candidați (4.545 - promoția curenta și 399 - promoțiile anterioare), care vor susține probele in 15 centre de ...

- Emoțiile elevilor, la cote maxime The post Bacalaureat 2022 – Proba scrisa la Limba și literatura romana appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bacalaureat 2022 – Proba scrisa la Limba și literatura romana Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Absolvenții de liceu inscriși la sesiunea de vara a „examenului maturitații” din acest an, Bacalaureat 2022, trec, luni, prin noi emoții. In prima zi a acestei saptamani incep probele scrise din cadrul sesiunii iunie-iulie 2022 a examenului național de BACALAUREAT. Așadar, luni, 20 iunie, elevii intra…

- Proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul examenului de Bacalaureat 2022 are loc luni pentru elevii de clasele a XII-a si a XIII-a, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Bacalaureat 2022 incepe luni, 20 iunie, cu prima proba scrisa, cea la Limba si literatura romana, marti va avea loc proba la materia obligatorie, iar miercuri cea la proba la alegere. 117.219 de elevi (din toate promotiile) s-au inscris pentru a sustine examenul de maturitate.

- Luni, 4 aprilie 2022, s-a desfașurat proba scrisa la limba și literatura romana din cadrul simularii examenului de evaluare naționala, sesiunea 2022. La aceasta proba au fost prezenți 6311 elevi. Niciun candidat nu a fost eliminat. In județul Suceava, pentru susținerea probelor scrise sunt inscriși…

- Elevii claselor a XII-a si a XIII-a de liceu susțin, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii examenului de bacalaureat 2022, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti va avea loc proba obligatorie a profilului proba scrisa, iar miercuri proba la alegere…