Bacalaureat 2022 - 73,3% dintre candidați au promovat examenul Bacalaureat 2022 - 73,3% dintre candidați au promovat examenul Foto: Arhiva. Aproape trei sferturi dintre absolvenții de liceu care au susținut Bacalaureatul în sesiunea de vara au promovat examenul. Sunt cele mai bune rezultate din ultimii 10 ani, spune ministrul educației, Sorin Cîmpeanu. Potrivit rezultatelor primei sesiuni a Bacalaureatului, 73,3% dintre candidați au promovat examenul, dar rezultatele finale vor fi afișate vineri, dupa soluționarea contestațiilor. 162 de elevi au obținut media 10, cei mai mulți dintre aceștia fiind din București. … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

