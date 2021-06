Știati ca….?: La aceasta data s-a nascut un celebru cantaret care a participat la festivalul Mamaia

Inainte de a se apuca de muzica, Adrian joaca fotbal facand parte chiar din lotul de juniori al Romaniei in 1976. In 1989 participa la festivalul Mamaia dar este descalificat pentru ca are un stil… [citeste mai departe]