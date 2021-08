Stiri pe aceeasi tema

- Pe 16 august 2021 are loc prima proba scrisa a examenului de bacalaureat 2021, sesiunea a doua. Rezultatele se vor afișa pe 31 august, iar cele finale, dupa contestații, pe 3 septembrie.Probele de competențe digitale și lingvistice nu se mai susțin, acestea se echivaleaza.Inscrierile pentru BAC 2021…

- Peste 500 de candidați din Alba s-au inscris la a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2021, ce se va desfașura in perioada 16-31 august. Rezultatele finale vor fi cunoscute in 3 septembrie. Este vorba despre 515 candidați din seria curenta și absolvenți din anii trecuți din județ. Dintre aceștia,…

- Luni, 19 iulie, incep inscrierile la a doua sesiune de Bacalaureat 2021, ce se va desfașura in perioada 16-31 august. Rezultatele finale vor fi cunoscute in 3 septembrie. Tinerii care nu au luat media 6 la examenul de Bacalaureat din iunie sau in perioadele anterioare și cei care au promovat sesiunea…

- Ministerul Educației a publicat pe site-ul dedicat (link inserat ulterior catre bacalaureat.edu.ro), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2021. Rezultatele au fost afișate atat pe pagina web menționata…

- Trei elevi din Brașov au obținut medii de 10 la examenul de Bacalaureat din acest an. Doi dintre ei sunt absolvenți ai ColegiuluI Național ,,Andrei Șaguna”, iar unul a invațat la Colegiul Național ,,Unirea”. Rezultatele aici. Rata cumulata de promovare la Bac, inainte de contestații, este de 67,8%,…

- Rata cumulata de promovare la Bacalaureat inainte de contestatii este de 67,8%, in crestere cu aproximativ 5% fata de aceeasi etapa de afisare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut – 62,9%, a informat, luni, Ministerul Educatiei. Potrivit unui comunicat de presa transmis de institutie, pentru promotia…