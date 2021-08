Bacalaureat 2021. Sesiunea a II-a: Absolventii sustin astazi proba la alegere a profilului si a specializarii

Pentru sustinerea probelor scrise, in judetul Constanta s au inscris 1439 de candidati, dintre care 915 candidati din promotia curenta, respectiv 524 de candidati din promotiile anterioare. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 3 septembrie 2021. Astazi, 18 august a.c., absolventii vor sustine proba la alegere a profilului si a specializarii. Pentru ultima proba scrisa, proba la Limba si literatura materna, programata joi, 19 august a.c., in judetul Constanta nu s a inscris niciun ...