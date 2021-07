Bacalaureat 2021. Rezolvarea subiectelor la proba Fizică + Baremul de corectare Examenul de Bacalaureat 2021 a continuat miercuri cu proba la alegere a profilului. Subiectele și baremele Geografie, Filosofie, Logica, Economie, Psihologie, Sociologie, Fizica, Chimie, Biologie și Informatica au fost deja publicate pe edu.ro. Amintim faptul ca joi, 1 iulie, va avea loc ultima proba de la Bcalaureat, proba scrisa la Limba materna. Bacalaureat 2021. Rezolvarea subiectelor la proba Fizica + Baremul de corectare In ceea ce privește rezultatele la Bacalaureat 2021, acestea se vor afișa pe data de 4 iulie, pe edu.ro. In aceeași zi, intre orele 12:00 și 18:00, se depun contestațiile.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru sustinerea acestei probe scrise la una dintre cele 10 discipline (Biologie, Chimie, Fizica, Economie, Filosofie, Geografie, Informatica, Logica si argumentare, Sociologie si Psihologie) s-au inscris 125.686 de candidati.Nu s-au prezentat 4.946 de candidati, iar pentru frauda sau tentativa de…

- Un numar de 120.704 candidati (96%) au participat, miercuri, la proba la alegere a profilului si a specializarii din cadrul examenului de Bacalaureat – E), sesiunea iunie – iulie 2021, informeaza Ministerul Educatiei. Pentru sustinerea acestei probe scrise la una dintre cele 10 discipline (Biologie,…

- Examenul de bacalaureat 2021 este aproape incheiat pentru elevii din anii terminali. Miercuri a fost susținuta proba la alegere a profilului. Subiectele și baremele Geografie, Filosofie, Logica, Economie, Psihologie, Sociologie, Fizica, Chimie, Biologie și Informatica sunt publicate pe edu.ro. Baremele…

- BACALAUREAT 2021: SUBIECTE și BAREME la la proba la alegere, publicate de Ministerul Educației Examenul de Bacalaureat 2021 a continuat miercuri cu proba la alegere a profilului. Subiectele și baremele Geografie, Filosofie, Logica, Economie, Psihologie, Sociologie, Fizica, Chimie, Biologie și Informatica…

- Bacalaureatul 2021 continua astazi cu proba la alegere a profilului si a specializarii, la una dintre urmatoarele materii, dintre care au avut de ales in functie de studiile urmate in liceu: Fizica, Chimie, Biologie sau Informatica, Geografie, Logica si argumentare, Economie, Psihologie, Sociologie…

- Bacalaureatul 2021 continua astazi cu proba la alegere a profilului si a specializarii, la una dintre urmatoarele materii, dintre care au avut de ales in functie de studiile urmate in liceu: Fizica, Chimie, Biologie sau Informatica, Geografie, Logica si argumentare, Economie, Psihologie, Sociologie…

- Absolvenții de liceu susțin astazi, 30 iunie, la examenul de Bacalaureat, proba la alegere a profilului și specializarii. In funcție de profil, elevii au optat pentru una din urmatoarele discipline: Geografie, Logica și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizica, Chimie, Biologie,…

- Calendar Bac 2021. Ministerul Educației a decis sa pastreze calendarul examenului de bacalaureat 2021 așa cum a fost stabilit in toamna anului trecut, in ciuda pandemiei. Examenele vor fi organizat in doua sesiuni, una de vara și a doua de toamna, pentru cei ce au picat in prima sesiune.UPDATE 31 mai…