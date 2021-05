Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a anuntat miercuri ca a fost adoptata o ordonanta de urgenta care prevede ca, la examenul de Bacalaureat, se echivaleaza/se recunosc probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale.

- Potrivit unei Ordonanțe de Urgența aprobata miercuri de Guvern, probele de competențe lingvistice de comunicare in limba romana, cele de comunicare in limba materna, de competențe digitale și intr-o limba straina din calendarul de bacalaureat 2021 nu se vor mai susține in acest an, ci vor fi echivalate,…

- Ministerul Educatiei a anuntat miercuri ca a fost adoptata o ordonanta de urgenta care prevede ca, la examenul de Bacalaureat, se echivaleaza/se recunosc probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale.

- Probele de competențe lingvistice de comunicare in limba romana, cele de comunicare in limba materna, de competențe digitale și intr-o limba straina din calendarul de Bacalaureat 2021 nu se vor mai susține in acest an. Acesta vor fi echivalate, așa cum s-a intamplat anul trecut, se arata intr-un proiect…

- Probele de competențe lingvistice de comunicare in limba romana, cele de comunicare in limba materna, de competențe digitale și intr-o limba straina din calendarul de bacalaureat 2021 nu se vor mai susține in acest an, ci vor fi echivalate, așa cum s-a intamplat anul trecut, potrivit unui proiect de…

- O versiune digitala a lirei sterline, sustinuta de Banca Angliei, ar permite companiilor si populatiei sa detina conturi direct la banca centrala, perturband rolul bancilor in sistemul financiar. “Lansam un nou grup de lucru intre Trezorerie si Banca Angliei, pentru a coordona lucrarile exploratorii…

- SIMULARE BAC 2021. Examenele scrise care simuleaza probele de la Bacalaureat 2021 incep luni, 22 martie, la ora 9:00, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Toate probele incep luni dimineața la ora 9:00, moment in care in fiecare clasa se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat,…

- Simularea examenului de Bacalaureat a inceput astazi, cu proba la Limba și literatura romana. Liceenii din clasele terminale, care nu locuiesc in zone carantinate, dau astazi simularea examenului de BAC 2021. Aceștia trebuie sa respecte mai multe reguli, din cauza contextului epidemiologic in care ne…