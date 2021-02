Bacalaureat 2021: Noile teste de antrenament pentru elevi. Unde le poți vedea Noile teste de antrenament pentru elevii care vor susține in vara Evaluarea Naționala și Bacalaureatul au fost publicate pe site-ul Centrului Național de Politici și Evaluare in Educație. In luna martie vor avea loc și simularile pentru cele doua examene. Elevii de clasa a VIII-a le vor susține in 29 și 30 martie, in timp ce simularea pentru Bacalaureat incepe din 22 martie. Testele de antrenament pentru Evaluarea Naționala 2021 sunt concepute pe baza noilor programe școlare și au ca obiectiv pregatirea elevilor pentru susținerea noului tip de examen, care are o structura diferita de cea a examanelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

