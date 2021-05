Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 mai - Sputnik. Marți, 11 mai, elevii din toate clasele din Capitala au revenit la ore cu prezența fizica in salile de clasa. Pentru transportarea in siguranța a școlarilor, municipalitatea a decis sa reia activitatea troleibuzelor destinate elevilor, copiilor de gradinițe și cadrelor…

- CHIȘINAU, 8 mai - Sputnik. Primarul Ion Ceban a anunțat pe pagina sa de Facebook ca membrii Comisiei Extraordinare pentru Sanatate Publica a municipiului Chișinau a dispus ca dupa vacanța de Paști a elevilor, aceștia sa revina la ore cu prezența fizica in salile de clasa. Știrea se actualizeaza.. …

- CHIȘINAU, 6 mai - Sputnik. Autoritațile din educație s-au intrunit in ședința pentru a decide cum se vor desfașura examenele de bacalaureat din acest an. Astfel, vor fi deschise 93 de centre de bacalaureat, iar 31 dintre ele vor fi in Capitala. Ministerul Educației a precizat ca, din cauza numarului…

- CHIȘINAU,12 apr – Sputnik. Primarul Ion Ceban a anunțat ca aproape 2 500 de cadre didactice au fost imunizate impotriva coronavirsului cu prima doza. © Sputnik / Mihai CarausCOVID in Moldova: Cate cazuri noi au fost confirmate in ultimele 24 de ore"Am rugat Direcția Educație sa se orienteze…

- CHIȘINAU, 9 apr - Sputnik. Concursul „Vreau și eu un nume in această lume’’ a luat sfarșit, iar cei patru pui de leu s-au ales cu apelative. Ei au fost numiți Simba, Leia, Luna și Bella. © Photo : Facebook / Iv CebanLa Gradina Zoologica s-a nascut un pui de zebra: Cum se simte animalul Potrivit…

- © Photo : Guvernul Republicii MoldovaStare de urgența: Nu vom mai putea ieși din casa dupa ora 23:00Astfel, din 3 aprilie, in Chișinau și Balți, orașe in care incidența COVID-19 este mai mare, va fi interzisa deplasarea in afara locuințelor a persoanelor, intre orele 23:00 – 05:00, cu unele excepții.…

- CHIȘINAU 19 feb - Sputnik. In 2021, juramantul soldaților a fost diferit de ceremoniile desfașurate in anii precedenți, din cauza pandemiei de COVID-19 și a masurilor impuse de autoritați. Vineri, peste 570 de militari au jurat credința Patriei. La evenimentul din Chișinau a fost prezent și ministrul…

- CHIȘINAU 18 feb - Sputnik. Dezinfectantul nu este doar o soluție de nimicit microbii, dar poate fi o adevarata arma daca nu este folosit corect. Trei elevi dintr-un liceul din orașul Durlești, municipiul Chișinau, au vrut sa-i gaseasca dezinfectatului o alta intrebuințare și au decis sa-i dea foc.…