Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2021 a inceput astazi, 16 august, cu proba scrisa la limba și literatura romana. Aproape 39.000 de candidati s-au inscris la sesiunea de toamna a Bac 2021, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Prima proba scrisa de la Bac 2021, sesiunea de…

- Calendar Bac 2021. Ministerul Educației a decis sa pastreze calendarul examenului de Bacalaureat 2021 așa cum a fost stabilit in toamna anului trecut, in ciuda pandemiei. Examenele vor fi organizat in doua sesiuni, una de vara și a doua de toamna, pentru cei ce au picat in prima sesiune.UPDATE 5 iulie…

- Calendar Bac 2021. Ministerul Educației a decis sa pastreze calendarul examenului de Bacalaureat 2021 așa cum a fost stabilit in toamna anului trecut, in ciuda pandemiei. Examenele vor fi organizat in doua sesiuni, una de vara și a doua de toamna, pentru cei ce au picat in prima sesiune.UPDATE 5 iulie…

- Ministerul Educatiei a publicat baremul de evaluare si notare a lucrarilor elevilor la proba obligatorie de la examenul de Bacalaureat 2021. Pe baza acestui barem profesorii vor nota lucrarile elevilor.

- Peste 3.600 de elevi inscriși la Bacalaureat 2021 nu s-au prezentat la prima proba scrisa, iar 63 de candidati au fost eliminati pentru „tentativa de frauda” de la examenul de Limba si literatura romana care s-a desfașurat luni, anunța Ministerul Educației.

- Bacalaureat 2021 incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba romana. Subiectele, dar și baremul de corectare, vor fi publicate pe edu.ro incepand cu ora 15:00. Varianta extrasa de Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație a fost cea cu numarul 4. BAC 2021 va continua marți, 29 iunie,…

- Examenul de Bacalaureat 2021 a inceput luni cu proba de romana, subiectele fiind deschise la ora 9:00. Elevii s-au putut pregati pentru BAC 2021 rezolvand subiecte la romana din testele de antrenament publicate de Ministerul Educației. Candidații au avut acces in sala de examen in intervalul 7:30 –…

- Examenul de maturitate de a inceput astazi cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Ruxandra Achim, profesoara de Limba si literatura romana la Colegiul National ”I.L.Caragiale” din Bucuresti, unul dintre cele mai bune licee din Capitala, a rezolvat pentru ”Adevarul” subiectele date absolventilor…