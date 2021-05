​Bacalaureat 2021. Calendarul înscrierilor. Ce documente trebuie să depună elevii claselor a XII-a și a XIII-a Inscrierile la examenul de bacalaureat 2021 incep luni. Elevii claselor a XII-a și a XIII-a se pot inscrie la examen in perioada 31 mai – 4 iunie. Probele scrise de la examenul de bacalaureat 2021 incep pe 28 iunie. Procedura de inscriere la examenul de bacalaureat 2021 poate fi concultata AICI CEREREA DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2021 Instrucțiuni pentru completarea cererii Prima etapa obligatorie este absolvirea liceului și confirmarea din partea profesorilor/ dirigintelui ca situația școlara a fost incheiata. Apoi toți candidații, atat cei care au terminat liceul acum, cat și cei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

