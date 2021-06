Stiri pe aceeasi tema

- Examenul de Bacalaureat 2021 continua marți, 29 iunie, cu proba obligatorie in funcție de profil și specializare – Matematica sau Istorie. Absolvenții de liceu au la dispoziție tot trei ore pentru a rezolva cerințele primite. Primele rezultate vor fi cunoscute in 5 iulie. Vezi și MODELE de SUBIECTE…

- Examenul de Bacalaureat 2021 incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Primele rezultate vor fi comunicate in 5 iulie. In județul Alba, pentru susținerea probelor scrise s-au inscris 2453 de candidați, dintre care 2149 de candidați din promoția curenta, respectiv 304 de candidați…

- Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 29 iunie, se va desfașura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializarii. Ultima proba scrisa,…

- Simularea examenelor naționale, amanata in Timișoara și in localitațile periurbane din cauza carantinei, va avea loc in perioada 12-21 aprilie. ISJ Timiș a stabilit programul susținerii simularii la probele scrise, la examenul de Bacalaureat și la Evaluarea Naționala. Pentru examenul de Evaluare Naționala:…