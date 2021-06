BACALAUREAT 2021. Absolvenții de liceu susțin miercuri, 30 iunie, a treia proba la examen, adica cea la alegere a profilului și specializarii. In funcție de profil, elevii au optat pentru una din urmatoarele discipline: geografie, logica și argumentare, psihologie, economie, sociologie, filosofie, fizica, chimie, biologie, informatica. Absolvenții liceelor cu profilul Umanist, specializarile filologie și științe […] The post BACALAUREAT 2021. Absolvenții de liceu susțin miercuri, 30 iunie, proba la alegere a profilului first appeared on Ziarul National .