Bacalaureat 2021: 108 elevi au fost dați afară de la probele de română și matematică pentru că au încercat să copieze Marți, elevii din Romania au susținut cea de-a doua proba obligatorie in cadrul examenului de bacalaureat 2020-2021, cea a profilului. Din totalul de 125.349 de candidați care s-au inscris, nu s-au prezentat la examen 5.234 de elevi. Dintre cei prezenți, 45 dintre candidați au ratat șansa de a merge anul acesta la o facultate dupa […] The post Bacalaureat 2021: 108 elevi au fost dați afara de la probele de romana și matematica pentru ca au incercat sa copieze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

