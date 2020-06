Stiri pe aceeasi tema

- Un singur elev a avut temperatura de peste 37,3 grade Celsius la prima proba, cea de romana, a bacalaureatului. Elevul este din județul Bistrița-Nasaud și va susține examenul in etapa speciala, din 6 iulie, anunța MEDIAFAX.La prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat, de Limba și literatura…

- Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, un numar de 172.482 de absolventi ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 in municipiul Bucuresti, s-au inscris in acest an pentru a sustine Evaluarea Nationala din sesiunea 2 - 27 iunie. Astfel, luni se vor afisa rezultatele, pana…

- La examenul de Limba și literatura materna din cadrul Evaluarii Naționale 2020 au fost prezenți 9.553 de candidați, iar 758 nu s-au prezentat la examen, a anunțat Ministerul Educației. Nu au fost cazuri de candidați care sa fi avut temperatura peste 37.3 grade Celsius, sau sa fi fost eliminați pentru…

- EXPLICAȚII DIN PARTEA MINISTRULUI EDUCAȚIEI, MONICA ANISIE: In cazul in care un elev care se prezinta luni pentru prima etapa a Evaluarii Naționale are temperatura corporala mai mare de 37,3 grade Celsius, acesta va fi indrumat catre medicul de familie. Mai mult, i se va anunța familia și va fi lasat…

- Raed Arafat a venit cu precizari in ceea ce privește masurile instituite de autoritați in starea de alerta, mai exact obligativitatea operatorilor economici de a verifica temperatura persoanelor care le trec pragul. Aceasta obligativitate vine in plus fața de cea a purtarii maștii de protecție și respectarii…

- In celelalte regiuni ale țarii, temperaturile se vor afla in limitele normale pentru aceasta data. Astfel, temperaturile maxime se vor incadra intre 11 si 20 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in regiunile sud-vestice, iar in prima parte a zilei si in cele sudice, unde pe…

- Gunoaiele colectate de la persoanele suspecte sau confirmate cu COVID-19 sunt considerate deseuri infectioase și sunt transportate in condiții speciale, la minus 4 grade Celsius, spre incinerator, anunța MEDIAFAX.Deșeurile din locurile in care se afla persoane in carantina sau in izolare sunt…