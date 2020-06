BACALAUREAT 2020: Ultima zi de înscrieri la examen. De joi, echivalarea competențelor lingvistice și digitale. Calendar Este ultima zi de inscrieri pentru examenul de Bacalaureat 2020, sesiunea de vara. De joi incepe perioada de echivalare a competențelor lingvistice și digitale. Liceenii au in continuare la dispoziție seturile de teste de pregatire și bareme pentru probele scrise, publicate de minister. Vezi BACALAUREAT 2020: Toate testele de pregatire și baremele. Modele de subiecte […] Citește BACALAUREAT 2020: Ultima zi de inscrieri la examen. De joi, echivalarea competențelor lingvistice și digitale. Calendar in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

A fost publicat setul 8 de teste de antrenament pentru elevii de clasa a XII-a, care se pregatesc pentru Bacalaureat 2020. Liceenii pot rezolva noi modele de subiecte pentru probele scrise care incep in 22 iunie. Testele sunt publicate de Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație (CNPEE)

