BACALAUREAT 2020. Modele de SUBIECTE la Limba română. BAREMELE de corectare BACALAUREAT 2020. Examenul de Bacalaureat a inceput, luni, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Examenul, care a inceput la ora 9.00, dureaza 3 ore. Absolvenții clasei a XII-a susțin in momentul editarii acestei știri proba la limba și literatura romana. In scurt timp va fi publicata și varianta de subiect pe NAȚIONAL.RO. BACALAUREAT […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta pentru absolvenții clasei a XII-a. Este prima proba de bacalaureat, la limba și literatura romana. Totul se va desfașura in condiții speciale, avand in vedere ca suntem in plina pandemie de coronavirus, iar elevii trebuie sa respecte o serie de masuri pentru a se

- Astazi, de la ora 9.00, incepe prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat 2020. Absolvenții de liceu vor avea de rezolvat subiecte la Limba și literatura romana. Primele rezultate vor fi comunicate in 30 iunie. La intrarea in centrele de examen, candidaților li se masoara temperatura. Daca aceasta…

- Absolventii de liceu susțin luni, 22 iunie, proba scrisa la Limba romana de la Bacalaureat 2020. Examenul se va desfașura in conditii speciale, din cauza pandemiei de coronavirus. Examenele de la BAC 2020 vor continua cu proba la limba materna și proba obligatorie a profilului, iar primele rezultate…

- 5.860 de absolventi de liceu sunt asteptati sa sustina examenul de Bacalaureat la Iasi. Prima proba scrisa este cea la Limba si literatura romana, maine are loc proba la limba si literatura materna, iar miercuri, proba obligatorie a profilului. Ultima proba scrisa – cea la alegere – a profilului si…

- Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, incepe luni, 22 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana, marți, 23 iunie, se va desfașura proba la Limba și literatura materna, miercuri, 24 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului. Ultima proba scrisa din aceasta sesiune,…

- Aproape 155.500 candidati s-au inscris pentru sustinerea probelor la Bacalaureat, o editie trunchiata serios de pandemia de coronavirus. Dintre acestia aproape 123.800 de absolventi de liceu fiind din promotia curenta, iar 31.800 - din promotiile anterioare. Examenul de BAC, sesiunea iunie-iulie 2020,…

- Ziarul Unirea FOTO| Evaluare Naționala 2020: Subiectele la limba și literatura romana pentru absolvenții clasei a VIII-a Subiectele la Evaluarea Naționala 2020 la limba și literatura romana pentru absolvenții clasei a 8-a. Elevii au susținut, luni, prima proba din cadrul Evaluarii Naționale, la limba…

- Peste 2.500 de elevi din Alba susțin luni, 15 iunie, prima proba a examenului de Evaluare Naționala 2020, clasa a VIII-a. Testarea se desfașoara in condiții speciale. Elevii au avut de descris particularitațile genului epic și de prezentat o compunere cu o intamplare inspirata din activitatea lor preferata.…