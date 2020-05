Stiri pe aceeasi tema

- Examenul de bacalaureat se va susține diferit anul acesta, așa cum a explicat și ministrul Educației, Monica Anisie. Elevii aflați in clasele a VII-a și a XII-a vor participa la examene urmand o procedura speciala și respectand un set de masuri de protecție. Mai mult decat atat, anul acesta Bacalaureatul…

- Examenul de Evaluare naționala va incepe la 15 iunie, iar cel de Bacalaureat in data de 22 iunie, a reamintit ministrul educației, Monica Anisie, respingand ideea amanarii sau anularii acestor probe.

- Acestea sunt prevazute in ordinul ministrului Educatiei privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de Bacalaureat in anul scolar 2019 – 2020. Ordinul de ministru cuprinde in anexe noile programe pentru:…