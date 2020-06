Bacalaureat 2020. Baremul subiectelor la Matematică DOCUMENT Examenul la Matematica a fost sustinut de absolventii claselor de liceu cu profil real, de cei din liceele tehnologice, de tinerii de la profilul militar, precum si de catre cei cu specializarea invatatori-educatoare. La profilul Matematica-Informatica subiectele din acest an de la Bacalaureat au fost revoltator de simple si foarte asemanatoare cu modelele de antrenament, sustine un dascal de la Colegiul Mihai Viteazul din Capitala. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

