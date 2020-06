BACALAUREAT 2020: ASTĂZI, proba obligatorie a profilului: Matematică și Istorie. Ce trebuie să știe absolvenții de liceu Astazi, de la ora 9.00, incepe a treia proba scrisa a examenului de Bacalaureat 2020. Absolvenții de liceu vor avea de rezolvat subiecte la Matematica sau Istorie in cadrul probei obligatorii a profilului. Primele rezultate vor fi comunicate in 30 iunie. Proba la Matematica este pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera […] Citește BACALAUREAT 2020: ASTAZI, proba obligatorie a profilului: Matematica și Istorie. Ce trebuie sa știe absolvenții de liceu in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Bacalaureat 2020: Proba obligatorie a profilului, Matematica sau Istorie are loc astazi Bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie 2020, continua miercuri, 24 iunie, cu proba obligatorie a profilului – Matematica sau Istorie. Ultima proba scrisa, proba la alegere a profilului și a specializarii,…

- Absolventii de liceu au astazi proba obligatorie de profil O parte vor da proba la Matematica, iar o alta parte la IstorieAbsolventii de liceu vor sustine miercuri proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii.Probele…

- Bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie 2020, continua miercuri, 24 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului - Matematica sau Istorie. Ultima proba scrisa, proba la alegere a profilului și a specializarii, este programata joi, 25 iunie. Examenul este organizat in 1.095 de centre. Pentru susținerea…

- Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 5 iulie.Absolventii de liceu din partea minoritatilor nationale vor sustine marti proba la Limba si literatura materna din cadrul examenului de Bacalaureat.Miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului, iar ultima proba scrisa din aceasta sesiune…

- Absolvenții de liceu din Alba și din țara au participat, luni, la prima proba scrisa la examenul de Bacalaureat, cea de Limba și literatura Romana. Timpul rezervat testarii este de trei ore. Rezultatele vor fi comunicate in 30 iunie, in format anonimizat, adica fara numele și prenumele candidatului,…

- Astazi, de la ora 9.00, incepe prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat 2020. Absolvenții de liceu vor avea de rezolvat subiecte la Limba și literatura romana. Primele rezultate vor fi comunicate in 30 iunie. La intrarea in centrele de examen, candidaților li se masoara temperatura. Daca aceasta…

- Marți, 2 iunie, incep inscrierile pentru Evaluare Naționala 2020. Prima proba scrisa va fi in 15 iunie, la Limba și literatura romana, iar in 17 iunie este proba la Matematica. Primele rezultate vor fi cunoscute in 22 iunie. Pana atunci, in perioada 2-12 iunie, elevii pot participa la activitați de…

- Ministerul Educației a publicat luni un prim set de teste de antrenament (modele de subiecte) pentru elevii care vor susține examenele naționale – Evaluare Naționala și Bacalaureat. Resursele de antrenament tip test, realizate impreuna cu Centrul Național de Evaluare și Examinare, respecta modelul subiectului…