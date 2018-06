Stiri pe aceeasi tema

- Cei peste 136.871 de candidati din toate promotiile care s-au inscris pentru examenul de bacalaureat sustin joi ultima proba scrisa din aceasta sesiune – proba la alegere a profilului si specializarii. Primele rezultate vor fi afisate in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro in 4 iulie,…

- Cei peste 136.871 de candidati din toate promotiile care s-au inscris pentru examenul de bacalaureat sustin joi ultima proba scrisa din aceasta sesiune - proba la alegere a profilului si specializarii. Primele rezultate vor fi afisate in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro in 4 iulie.

- Cei peste 136.000 de elevi care s-au inscris pentru examenul de bacalaureat sustin, joi, ultima proba scrisa din aceasta sesiune, respectiv proba la alegere a profilului. Afisarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie si este urmata de depunerea contestatiilor (Mediafax).Conform…

- Absolventii de clasa a XII-a au sustinut, luni, prima proba scrisa- la Limba Romana- din cadrul examenului de Bacalaureat 2018. Atat candidatii de la Profilul Umanist, cat si cei de la Profilul Real au avut la Subiectul al III-lea de comentat o poezie. Urmatoarele probe sunt la Limba Materna, disciplina…

- Incep probele scrise ale examenului de bacalaureat. Peste 4200 de elevi din Bihor s-au inscris la sesiunea de vara a examenului de maturitate. Prima proba scrisa va fi cea la Limba și literatura romana – Ea) și va avea loc luni, 25 iunie. Ulterior, proba la Limba și literatura…

- Ieri, 3.239 de absolvenți de clasa a opta din județul Vaslui au susținut proba de matematica a Evaluarii Naționale. Doar 3.239 de elevi de clasa a opta din județ au susținut, ieri, proba de matematica din cadrul examenului de evaluare naționala. Dintre cei 3.512 inscriși, 273 au renunțat. Primele rezultate…

- Acestea sunt subiectele pe care elevii de clasa a VIII a le au primit in cadrul Evaluarii Nationale 2018, proba de Matematica. Primele rezultate vor fi afisate pe 19 iunie, pana la ora 12:00, iar in aceeasi zi se pot depune contestatii in intervalul orar 14:00 19:00.Rezultatele finale vor fi afisate…

- Examenul incepe astazi, cu proba scrisa la limba și literatura romana. Miercuri, 13 iunie, este programata matematica. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 iunie, pana la ora 12, iar in aceeași zi se pot depune contestații (in intervalul orar 14-19). Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.…