Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii de liceu de la profilul real care au sustinut, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana la examenul de Bacalaureat au avut de scris un eseu in care sa prezinte un text liric apartinand lui Tudor Arghezi sau Mihai Eminescu, la alegere, in timp ce absolventii de la profilul uman au…

- Absolventii de clasa a 12-a au sustinut astazi proba scrisa la Limba si Literatura Romana in cadrul examenului de Bacalaureat. Elevii au avut de comentat arta poetica in opera lui Ion Barbu sau Lucian Blaga, dar si poeziile lui Mihai Eminescu și Tudor Arghezi. Asa cum era de asteptat, cei care s-au…

- BACALAUREAT 2018. Examenele au inceput cu proba scrisa la Limba și Literatura Romana. Ce subiecte au avut elevii de rezolvat. In cele 440 de centre de examen din țara, peste 130.000 de candidati din toate promotiile au susținut primul examen de la Bacalaureat 2018, proba scrisa la Limba și Literatura…

- Absolventii de liceu de la profilul real care au sustinut, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana la examenul de Bacalaureat au avut de scris un eseu in care sa prezinte un text liric apartinand lui Tudor Arghezi sau Mihai Eminescu, la alegere, in timp ce absolventii de la profilul uman au…

- Absolvenții de liceu trec de astazi, prin emoțiile examenului de Bacalaureat. Timp de o saptamana, vor susține probele scrise, iar pe 4 iulie vor ști și ce note au primit. Este primul an in care examenul maturitații se da in doua etape.

- Absolventii de liceu de la profilul real care au sustinut, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana la examenul de Bacalaureat au avut de scris un eseu in care sa prezinte un text liric apartinand lui Tudor Arghezi sau Mihai Eminescu, la alegere, in timp ce absolventii de la profilul uman…

- Subiectele date la Limba și literatura romana la BACALAUREAT 2018 vor fi afișate pe site-ul Libertatea.ro. Absolvenții clasei a XII-a susțin astazi proba scrisa la Limba și literatura romana, la examenul de Bacalaureat 2018 – prima proba scrisa din aceasta saptamana. Toate informațiile despre Bacalaureat…

- Absolventii de liceu de la profilul real care au sustinut, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana la examenul de Bacalaureat au avut de scris un eseu in care sa prezinte un text liric apartinand lui Tudor Arghezi sau Mihai Eminescu, la alegere, in timp ce absolventii de la profilul uman au…