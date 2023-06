BAC-ul începe luni. GHIDUL Regulilor, publicat. Candidații intră în săli la 7.30, examenul începe la ora 9 Examenul de Bacalaureat incepe luni, 26 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana, marți este proba scrisa obligatorie a profilului (Matematica sau Istorie), iar miercuri, 28 iunie, proba scrisa la alegere, in funcție de profil. Ministerul Educației a publicat Ghidul candidaților, astfel ca accesul in sali se face incepand cu ora 7.30, iar […] The post BAC-ul incepe luni. GHIDUL Regulilor, publicat. Candidații intra in sali la 7.30, examenul incepe la ora 9 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

