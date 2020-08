Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Bacalaureat 2020 sesiunea de toamna: 8 candidați eliminați pentru tentativa de frauda și 66 de candidați absenți Astazi, 24 august, a inceput sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2020, cu proba scrisa la Limba și literatura romana, pe 25 august este programata proba obligatorie a profilului,…

- Ziarul Unirea BACALAUREAT 2020 in Alba: SESIUNEA DE TOAMNA incepe ASTAZI, cu proba scrisa la Limba și Literatura Romana BACALAUREAT 2020 in Alba: SESIUNEA DE TOAMNA incepe ASTAZI, cu proba scrisa la Limba și Literatura Romana Astazi, 24 august, incepe sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2020, cu proba…

- BAC… Doar trei zile au mai ramas pana cand elevii din anii terminali vor susține a doua sesiune a examenului de Bacalaureat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, 784 elevii vasluieni din anii terminali s-au inscris pentru susținerea examenului, iar prima proba la Limba și…

- Peste 137.000 de candidati au sustinut, joi, ultima proba scrisa a examenului de Bacalaureat, cea la alegere a profilului si specializarii. Aproape 6.000 de elevi au fost absenti, din care 56 sunt in izolare si 6 in spital sau in carantina. Totodata, doi candidati au avut temperatura peste 37,3,…

- Luni, 22 iunie, s-a desfașurat proba scrisa la Limba și literatura romana, din cadrul Examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020. In județul Teleorman, din cei 2043 de candidați inscriși pentru aceasta proba, s-au prezentat 1960 candidați, iar 83 au fost absenți. Un candidat a fost eliminat…

- Marți, 23 iunie, absolvenții clasei a XII-a, care au studiat intr-o limba a minoritaților naționale (croata, italiana, germana, maghiara, slovaca, sarba, ucraineana sau turca), au susținut proba scrisa la disciplina Limba și literatura materna. In județul Covasna au fost prezenți 818 candidați din cei…

- Examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie iulie 2020, incepe astazi, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, si continua maine cu proba la Limba si literatura materna, iar miercuri, 24 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului. Ultima proba scrisa din aceasta sesiune, proba la…