BAC toamnă 2020, rezultate finale. Elevii află azi notele după contestații Emoțiile candidaților care au susținut a doua sesiune din acest an a Bacalaureatului, dar au fost nemulțumiți de notele obținute la o prima corectura a lucrarilor scrise sunt pe cale sa se risipeasca. Sambata, 5 septembrie, se vor afișa rezultatele finale ale Bacalaureatului 2020- sesiunea de toamna, astfel ca toți elevii care au susținut sesiunea […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

