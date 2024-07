Bacalaureatul 2024 continua joi, 4 iulie, cu proba scrisa la alegere, in funcție de profil, aceasta fiind: geografie, anatomie, biologie, chimie anorganica, chimie organica, fizica, informatica, logica, economie, filosofie, psihologie, sociologie. Vezi și subiecte BAC Sociologie 2024.Peste 134.000 de absolvenți de liceu s-au s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie - iulie, a anunțat ministerul Educației.In cadrul examenului de Bacalaureat 2024, disciplina Sociologie are statutul de disciplina optionala fiind sustinuta la proba E. d), in functie de filiera,…