BAC Română 2023. Astăzi are loc proba scrisă la limba română la Bacalaureat Bacalaureatul 2023 a inceput astazi, 26 iunie, cu proba scrisa la limba romana, obligatorie la toate profilurile. In acest an, peste 130.500 de absolventi de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat.Maine are loc proba profilului, adica matematica, pentru elevii de la Real și istorie pentru cei de la Uman. Miercuri va avea loc proba scrisa a specializarii, in cadrul caruia elevii, pot alege dintre mai multe materii:fizica, chimie, biologie sau informatica - pentru profilul real din filiera teoretica;geografie, filosofie, logica si argumentare, economie, psihologie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții de clasa a XII-a susțin astazi, 26 iunie, prima proba la examenul de Bacalaureat 2023, cea la Limba romana. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, peste 130.500 de elevi s-au inscris in acest an la examen.

- Ministerul Educației a publicat un ghid cu sfaturi și informații pentru candidați Examenul de Bacalaurea 2023 incepe astazi cu probele scrise, prima fiind cea de Limba și literatura romana, potrivit Hotnews. Ministerul Educației a publicat un ghid cu sfaturi și informații, potrivit caruia accesul candidatilor…

- Incalcarea regulilor dupa care se desfașoara examenul de bacalaureat poate sa le creeze mari neplaceri eleviilor. Ghidul publicat de Ministerul Educației arata care sunt sancțiunile pe care aceștia le risca. Luni, 26 iunie, e prima proba a Bacalaureatului 2023, cea de limba romana.Elevii care au fost…

- Elevii minoritatilor nationale care au terminat clasa a VIII-a susțin astazi, 22 iunie, examenul scris la Limba materna de la Evaluarea Naționala 2023. Ultima zi de inscriere pentru examen a fost vineri, 16 iunie, la doar patru zile dupa ce profesorii au suspendat greva generala care a durat trei saptamani.Examenele…

- Aproape 162 de mii de elevi au terminat clasa a VIII-a și susțin astazi a doua proba la Evaluarea Naționala 2023, examenul la Matematica. Ultima zi de inscriere pentru examen a fost vineri, 16 iunie, la doar patru zile dupa ce profesorii au suspendat greva generala care a durat trei saptamani.Tuturor…

- Astazi au inceput examenele Evaluarii Naționale. Absolventii clasei a VIII-a sustin azi proba scrisa la Limba si literatura romana. Proba scrisa la Matematica este programata pentru miercuri. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine joi proba la limba si literatura materna. Elevii de clasa…

- Evaluarea Naționala 2023 incepe luni, 19 iunie, cu proba scrisa la Limba și Literatura Romana, urmand ca miercuri, 21 iunie, sa aiba loc proba scrisa la matematica. Elevii vor afla rezultatele finale dupa soluționarea contestaților pe data de 4 iulie. Ministerul Educației a publicat un ghid informativ…

- Examenele orale din cadrul Bacalaureatului vor fi echivalate cu mediile elevilor din timpul liceului, titularizarea se va desfașura doar cu proba scrisa, iar evaluarea sistemica de la clasa a VI-a se anuleaza, a anunțat Ligia Deca in debutul ședinței de guvern de duminica.Masura a fost luata in contextul…