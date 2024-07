BAC Logică 2024. Astăzi are loc proba scrisă la Logică la Bacalaureat Bacalaureat 2024 continua azi, 4 iulie, cu proba scrisa la alegere, in funcție de profil. Probele scrise pot fi la materii precum: geografie, anatomie, biologie, chimie anorganica, chimie organica, fizica, informatica, logica, economie, filosofie, psihologie, sociologie.Peste 134.000 de absolvenți de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie - iulie, a anunțat ministerul Educației. In cadrul examenului de Bacalaureat 2024, disciplina logica are statutul de disciplina optionala fiind sustinuta la proba E. d), in functie de filiera, profil si specializare.Subiecte… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

