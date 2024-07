BAC Informatică 2024. Astăzi are loc proba scrisă la Informatică,…

Examenul de Bacalaureat 2024 continua joi, 4 iulie cu proba la alegere, Informatica fiind una dintre disciplinele pe care elevii le pot alege, in funcție de profil și specializare. Vezi modele de subiecte pentru Informatica la Bac 2024, precum și baremul de corectare ale acestora.Potrivit Ministerului Educației, peste 134.000 de absolvenți de liceu, dintre care 119.000 din promoția curenta și 15.000 din seriile anterioare, sunt așteptați sa susțina examenul in aceasta sesiune.In cadrul examenului de Bacalaureat 2024, Informatica are statutul de disciplina optionala fiind sustinuta la proba E.…