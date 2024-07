BAC Geografie 2024. Astăzi are loc proba scrisă la Geografie la Bacalaureat Bacalaureatul 2024 continua joi, 4 iulie, cu proba la alegere, in funcție de profil, aceasta fiind: geografie, anatomie, biologie, chimie anorganica, chimie organica, fizica, informatica, logica, economie, filosofie, psihologie sau sociologie. Vezi modele de subiecte la Geografie, la BAC 2024 si barem de corectare.Potrivit ministerului, peste 134.000 de absolvenți de liceu, dintre care 119.000 din promoția curenta și 15.000 din seriile anterioare, sunt așteptați sa susțina examenul de Bacalaureat 2024.Geografia are, in cadrul examenului national de bacalaureat 2024, statutul de disciplina optionala,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

