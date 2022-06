Stiri pe aceeasi tema

- Un bac fluvial militar acționeaza de astazi la Galați, fiind deja instalat la punctul de trecere Galați – I.C. Bratianu sambata, anunța MInisterul Apararii Naționale. O prima cursa a fost realizata in jurul orei 17.00.

- Trei persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier care a avut loc in dreptul localitatii Sagu din judetul Arad, intre un microbuz de transport persoane in care se afla doar soferul si un autoturism in care se aflau doua persoane. In urma coliziunii, cele trei victime au ramas incarcerate,…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența in suma totala de 1.004.500 lei pentru sprijinirea a 226 familii și persoane singure care fie se afla in situatii de necesitate in urma unor incendii sau accidente, fie au probleme grave de sanatate sau risca excluziunea sociala,…

- Un clip video postat de un lautar din Constanța, cu un convoi militar, a ajuns motiv de acuzații de fake news de catre Ministerul Apararii Naționale și propaganda Rusiei, care a susținut ca blindatele romanești mergeau catre Ucraina. Barbatul, „cristian_iulian92”, „organist” din Constanța, a filmat…

- Consiliul Judetean Constanta cumpara servicii de inchiriere transport de persoane pentru 5 zile, in vederea desfasurarii in bune conditii a evenimentului Olimpiada Nationala de Matematica pentru clasele V VI, etapa nationala, Constanta, 15 19 aprilie 2022 Termenul limita de depunere a ofertelor este…

- Numarul mijloacelor de transport care ajung in Ucraina prin punctul de trecere a frontierei din orasul Isaccea, judetul Tulcea, Romania, a crescut de aproape trei ori in perioada 4 18 martie, a declarat purtatorul de cuvant al Garzii de Coasta, Andrei Ene.Astfel, daca vineri, 4 martie, prin vama Isaccea,…

- Armata Romana este in doliu Un militar a murit, vineri, 18 martie , in Poligonul Smardan din judetul Galati.Acesta a fost strivit de un tanc in timpul unui exercitiu.Informatia a fost confirmata de Ministerul Apararii Nationale.Tragedia s a produs din cauza unei defectiuni tehnice. Masina de lupta a…

- Un militar al Armatei Romane a murit in timpul unui exercitiu la poligonul de la Smardan, in judetul Galați, potrivit unor surse din Ministerul Apararii. La Smardan, are loc un exercițiu național de manevrare a tancurilor. Un militar al Armatei Romane a murit in timpul unui exercițiu de manevrare a…