BAC Fizică 2024. Astăzi are loc proba scrisă la Fizică la Bacalaureat Absolvenții de liceu inscriși la examenul de Bacalaureat 2024, susțin joi, 4 iulie, proba la alegere, in funcție de profil, iar Fizica este una dintre aceste discipline. Vezi modele de subiecte la Fizica pentru BAC 2024 și bareme de corectare.In cadrul examenului de Bacalaureat 2024, Fizica are statutul de disciplina optionala, fiind sustinuta la proba E. d) in functie de filiera, profil si specializare.Absolvenții de liceu care au ales sa dea examenul de bacalaureat 2024 la fizica opteza in timpul probei de examen pentru doua dintre cele patru modulele: A. Mecanica, B. Elemente de termodinamica,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Fizica are in cadrul Examenului de Bacalaureat 2024 statutul de disciplina optionala, putand fi aleasa ca proba scrisa in conformitate cu filiera, profilul si specializarea absolvita. Iata care este programa pentru Fizica la Bac 2024, potrivit Ministerului EducațieiPrograma Fizica Bac 2024Elevii care…