- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța deschiderea sesiunii de inscriere pentru ediția a XXVIII-a (2022) a evenimentului BACAU FEST MONODRAME. Festivalul Recitalurilor Dramatice se va desfașura in perioada 17 – 23 octombrie. BFM 2022 iși va pastra structura consacrata, cu doua secțiuni competiționale și…

- Zilele trecute s-a dat startul celei de-a cincea ediții a festivalului de arta urbana bacauan, ZIDART. Galeria de arta stradala a orașului se va extinde anul acesta in cartierul Nord prin implementarea a unsprezece noi lucrari de mari proporții. Misiunea de a „umple orașul de culoare” este mai aproape…

- Lt. col. (rtr) Ion Andrioaei, ultimul veteran de razboi din comuna Magirești, a fost inmormantat joi dupa amiaza, 18 august, cu onoruri militare, in Cimitirul Bisericii „Izvorul Tamaduirii” din satul sau natal, Prajești. La slujba și ceremonialul de inhumare au venit, alaturi de membrii familiei defunctului…

- Interviu cu Lucian BOGDANEL, Prefectul județului Bacau Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in discursul teoretic și practic al politicii? Prin forța imprejurarilor, politicianul mi se pare ca este gestionarul spațiului dintre realitate și percepția realitații. In aceasta…

- Sambata, 2 iulie, și duminica, 3 iulie, Teatrul Municipal ”Bacovia” va invita la o noua premiera a Secției de Animație, un proiect complex, inedit, care imbina muzica de opera cu arta papușariei: ”La Cenerentola sau Cenușareasa, povestita altfel, dupa Gioachino Rossini”. In interviul care urmeaza, Attila…

- Elevi de clasa primara de la Colegiul ”N.V. KARPEN” Bacau au invațat lecții importante de viața prin teatru, coordonați de actrița Andreea Sandu, de la Secția de Animație a Teatrului Municipal ”Bacovia”. Multe ore de repetiție, un grup de copii și un regizor de excepție – Andreea Sandu – și, ca rezultat,…