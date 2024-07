Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva elevi au reușit sa intre cu telefoanele la examenul de Bacalaureat 2024, insa au fost dați de gol de un mesaj RO-Alert trimis de ISU. Absolventii de clasa a XII-a au sustinut marți, 2 iulie, proba obligatorie a examenul de Bacalaureat 2024- Matematica și Istorie, in funcție de profil. In timpul…

- Luni, 1 iulie, a debutat prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat din sesiunea de vara a anului 2024, o etapa importanta pentru mii absolvenți de clasa a XII-a din județul Mureș, dar și din restul țarii. Probarea cunoștințelor la limba și literatura romana a marcat inceputul unei perioade de evaluari…

- La proba scrisa E.a) a examenului național de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2024 au fost prezenți 1779 de candidațidin totalul de 1791 de elevi inscriși. Subiectele și baremul de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de catre Centrul Național de Politici și Evaluare in…

- Peste patru mii de elevi argeșeni susțin in aceasta perioada probele contand pentru examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024, aceștia fiind arondați celor 15 centre amenajate in județ. Mai inainte, insa, zece candidați au fost implicați in sesiunea speciala a examenului de Bacalaureat organizata…

- Cum se calculeaza notele la Bacalaureat este una dintre intrebarile care se afla in aceasta perioada pe buzele tuturor. Elevi și parinți deopotriva spera ca platforma de evaluare digitalizata sa funcționeze perfect, iar lucrarile copiilor sa ajunga pe mana unor profesori competenți și responsabili.

- Angajații școlii pot lua telefonul unui elev daca il folosește in timpul orelor de curs, inclusiv in timpul activitați educaționale care se desfașoara in afara școlilor, potrivit proiectului Statutului Elevului pus in dezbatere publica de Ministerul Educației, conform actualitate.org. La finalul cursurilor,…

- Pentru examenul național de Bacalaureat, in județul Bacau, s-au inscris 3.662 de candidați. Dintre aceștia, doar 300 sunt absolvenți din promoțiile anterioare. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Bacau, Roxana Cerghici, a declarat ca vor fi 14 centre de examen: La nivelul județului…

- In Dolj, la proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii județene a Evaluarii Naționale un elev a fost eliminat. Acesta a fost surprins asupra sa cu telefonul mobil. In județul Dolj, in urma finalizarii probei, procentul de prezența la simularea probei scrise la Limba și literatura…