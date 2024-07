BAC Biologie și Anatomie 2024. Astăzi are loc proba scrisă la Biologie la Bacalaureat Bacalaureatul 2024 continua joi, 4 iulie, cu proba la alegere, in funcție de profil, aceasta fiind: geografie, anatomie, biologie, chimie anorganica, chimie organica, fizica, informatica, logica, economie, filosofie, psihologie sau sociologie. Vezi modele de subiecte la Biologie și Anatomie pentru Bac 2024 și bareme de corectare.In cadrul examenului de Bacalaureat 2024, biologia are statutul de disciplina optionala, fiind sustinuta la proba E. d) in functie de filiera, profil si specializare. Proba de examen este scrisa.Proba scrisa la biologie pentru care elevul poate opta, in conformitate cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

