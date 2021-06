BAC Biologie si Anatomie 2021. Astăzi are loc proba scrisă la Biologie la Bacalaureat Ultima proba a examenului de Bacalaureat 2021, cea la alegere a profilului, are loc astazi, 30 iunie. Pentru elevii de la real, una dintre probele la alegere este la biologie vegetala și animala sau anatomie și fiziologie umana. Aproximativ 114.000 de absolvenți de liceu sunt inscriși la sesiunea de Bacalaureat 2021. Examenele au inceput luni, 28 iunie, cu proba la limba și literatura romana. A urmat pe 29 iunie cea la matematica sau istorie, in funcție de profilul urmat de absolvenții de liceu. Acum, are loc examenul la proba la alegere. Model subiecte la Biologie la BAC 2021 Elevii de la real… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

