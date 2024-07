BAC 2024. Încep probele scrise din cadrul Bacalaureatului. Luni, examenul la Limba și literatura română Luni, 1 iulie, incep probele scrise din cadrul primei sesiuni din acest an a Bacalaureatului, așa numitul „examen al maturitații”. Se anunța, așadar, o zi cu emoții pentru absolvenții de liceu din București și din țara. Absolvenții de liceu inscriși la Bacalaureat dau, luni, proba scrisa la Limba și literatura romana. Probele scrise din prima […] The post BAC 2024. Incep probele scrise din cadrul Bacalaureatului. Luni, examenul la Limba și literatura romana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

