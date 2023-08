Stiri pe aceeasi tema

- Rezolvare subiecte BAC 2023 sesiunea de toamna la limba romana. Astazi, 16 august, absolvenții claselor a XII-a incep probele scrise la examenul național de Bacalaureat 2023, sesiunea din toamna. Rezolvare subiecte BAC 2023 sesiunea de toamna la limba romana Elevii au susținut astazi proba scrisa la…

- Incep probele scrise ale Bacalaureatului de toamna, sesiune la care s-au inscris peste 33.900 de candidati. Ministerul Educatiei a generalizat evaluarea digitalizata a lucrarilor, informeaza News.ro.

- 415 absolvenți din Bistrița-Nasaud incep miercuri, 16 august, probele examenului de Bacalaureat de toamna. Spre deosebire de anii trecuți, de aceasta data lucrarile elevilor vor fi scanate și evaluate digitalizat. Acestea se vor repartiza aleatoriu la nivelul țarii. Candidații caee nu au susținut Bacalaureatul…

- Incepe Bacalaureat 2023 – sesiunea de toamna. In 7 august se desfașoara prima proba. Calendar examene și modele de subiecte Sesiunea de toamna de la Bacalaureat 2023 incepe pe 7 august 2023 cu proba de Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Toata sesiunea de examene…

- Elevii se mai pot inscrie la examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea de toamna, pana pe 24 iulie 2023, potrivit calendarului oficial. Probele competențelor vor fi echivalate cu mediile din liceu la Limba romana, limbi straine și Tehnologia Informației.

- Astazi, 17 iulie 2023, incep inscrierile pentru sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat . Elevii care nu au promovat examenul in prima sesiune sau cei care nu au intrat in examen din cauza corigentelor pot sustine Bacalaureatul in sesiunea de toamna. Conform procedurii comunicate de Ministerul…

- Rezultate finale BAC 2023. Pe bacalaureat.edu.ro au fost afișate notele finale. Candidații trebuie sa tasteze COD-ul ca sa iși afle nota. Cei care nu au obținut nota de trecere trebuie sa se inscrie in sesiunea de toamna. Candidații care nu au promovat BACALAUREATUL in sesiunea de vara 2023 in prima…

- Luni, 19 iunie, dupa un an școlar incheiat mai devreme de greva profesorilor, incepe Evaluarea Naționala! Absolvenții clasei a VIII-a susțin luni proba scrisa la Limba și literatura romana și miercuri, 21 iunie – proba scrisa la Matematica. Proba la Limba și literatura materna este programata joi, 22…