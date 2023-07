Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 03 iulie a.c., au fost afișate primele rezultate ale Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie 2023. Niciun elev dambovițean nu a reușit sa obțina nota maxima la toate cele trei materii, astfel ca, Dambovița nu are, pana acum, nicio medie de 10. Pana astazi la ora 18:00, elevii mai…

- S-au afișat rezultatele la examenul de Bacalaureat, la nivel național 91.246 de candidati promovand sesiunea iunie-iulie, conform precizarilor facute de Ministerul Educației. "Au promovat 91.246 de candidati (87.226 de candidati din promotia curenta, respectiv 4.020 din promotiile anterioare) din totalul…

- Ministerul Educației a publicat luni la ora 11 rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de bacalaureat in sesiunea iunie – iulie 2023. Au promovat la nivel național 91.246 de candidați (87.226 de candidați din promoția curenta, respectiv 4.020…

- Absolventii de liceu au sustinut astazi, 27 iunie proba obligatorie a profilului discipline, in functie de profil: Matematica si Istorie . La primul subiect de la Istorie elevii au avut de rezolvat mai multe cerinte pe baza unor texte. La al doilea subiect elevii au avut de analizat un text despre conventia…

- Subiecte Limba Romana Bacalaureat 2023. Ce le-a picat elevilor. A inceput examenul de Bacalaureat 2023 cu proba scrisa la Limba Romana. Elevii claselor a XII-a, dar și alți candidați inscriși au susținut astazi proba la Limba Romana de la Bacalaureat 2023. Subiecte Limba Romana Bacalaureat 2023. Ce…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat joi, dupa ședința in care Guvernul a adoptat memorandumul privind majorarile salariale acordate personalului din Educație, ca probele de competențe de la Bacalaureat se amana pentru zilele de 14-23 iunie iar datele pentru probele scrise nu se modifica. Probele…

- Greva generala a profesorilor a intrat in cea de-a doua zi, apar si primele consecințe. Profesorii avertizeaza ca se profileaza inghețarea anului școlar. Ei cer o majorare salariala de aproximativ 60%, adica de la 2.700 de lei la cel puțin 4.000 de lei, net, pentru un profesor debutant. De asemenea,…

- Atunci cand vine vorba despre angajare, așteptarile salariale pe care le au candidații sunt, in medie, cu 30% – 40% mai mari decat ofertele angajatorilor, arata o analiza a portalului eJobs. IT-ul este domeniul care are și cele mai mari salarii, dar și candidații cei mai pretențioși. In medie, salariul…